民眾上《TCPB局長室》粉專，按讚或留言即可參加抽獎，第1階段限量30份。（台中市警犬隊提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局推2020年精美警犬年曆，頗受「犬粉」們喜愛，有Candy、Pinky、Bobby等8隻警犬圖片年曆、桌曆，還有警犬們的生日，最特別的還列入世界各地有關狗狗的節日，例如，3月23日「全國小狗日」、4月25日「不要踩到狗屎日」等；台中市警犬年曆在《TCPB局長室》，以拍攝定格開箱文方式，抽獎大放送。

別於以往傳統制式年曆的框架，迎接2020年，《TCPB局長室》與警犬隊，今年熱邀長期關注警犬隊的賴姓粉絲一同發揮創意，注入警犬元素，以簡單構圖方式，讓原本威風凜凜的警犬們，化身成可愛Q版萌犬，材質以壓克力版製作，搭配大紅色襯圖更顯新年喜氣洋洋。

台中市警犬隊指出，藉由拍攝文青風格的宣傳影片，警犬年曆具質感、精巧可愛的外型，擺放在桌上很時尚，不僅如此，12個月份年曆紙使用完畢，還可以置入相片當相框使用，相當實用，兼具收藏價值。

警犬隊表示，民眾上《TCPB局長室》粉專，按讚或留言即可參加抽獎，第1階段限量30份；將不定期推出系列作品，不管是警犬犯罪預防宣導品，或是犯罪預防宣導短片，希望藉此讓社會大眾對警犬有更進一步認識，拉近警民之間距離，有助於犯罪預防宣導。

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