韓國瑜基隆與立委參選人宋瑋莉聯合造勢，高喊「韓進總統府，宋進立法院！」。（許家寧攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今赴基隆展開傾聽之旅，首度與立委提名人宋瑋莉合體造勢，民進黨立委蔡適應批宋坐擁156筆土地，是「基隆地產王」、韓國瑜是天龍豪宅王，韓宋的組合代表貴族結盟，為了守護他們的獲利模式、維護他們的既得利益。

蔡適應表示，宋瑋莉在基隆擁有大筆土地、建地，質疑她的家族長期從事公共服務，一門出了3個議員，也沒聽說他們有經營事業，怎麼能累積156塊土地、14間房產這麼大的資產？呼籲宋瑋莉自詡是透明力量，應該要把這些說清楚。

議員張秉鈞說，156筆土地這麼壯觀的數字，地產王宋瑋莉真的要顧市民福址嗎？她連自己的財產都說不清楚，更擔心她把庶民的福址變成自己的福址！議員張顥瀚則說，宋瑋莉的壯觀財產若無法交待清楚，「透明力量」的標語對她就是最大的諷剌。

議員陳宜表示，她最近剛生下女兒，有小孩之後的花費都要斤斤計較，許多媽媽群組裡的人說，根本不敢想買房。議員張之豪說，希望宋瑋莉跟韓國瑜說清楚，不要假庶民、裝透明，龐大地產、房產怎麼來的，基隆市民還在等宋瑋莉的回答對此，宋陣營不予回應口水。

(中時 )