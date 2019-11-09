韓國瑜今天到基隆與青年座談。（許家寧攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今天來到基隆傾聽在地青年心聲，談到潛艦國造議題，韓國瑜直指潛艦國造是「假議題」，反諷假使未來又說要建造航空母艦、發射登陸月球呢？台灣的國防倒不如小巧、具嚇阻且靈活的毒蝦，一旦被人攻擊，就要讓對方受到某種程度報復，呼籲政府要量力而為。

會中，青年關切基隆在地產業發展、文化傳承、設立自貿區等問題，以及蔡政府推動的免學費或免學貸利息政策有無衝突、少子化、私立學校退場機制大學生等多項議題。

有青年提問，在地青年長大後，大多出走前往台北上班，以及詢問市長是否支持潛艦國造。代表國民黨參選基隆立委的宋瑋莉直言，潛艇國造是假議題，經了解後，發現事實上真沒有這個議題，如果有的話會非常開心，就有1萬個工作機會，但這是假議題，因此她提出精湛計畫和重啟海生館政見。

隨後，韓國瑜也對「國防的潛艦國造是假議題」表達認同，他個人抱持懷疑態度，反諷政府宣布要造潛艦，若政府宣布要造航空母艦、發射登陸月球呢？很多事都不可能。反之，他認為政府應根據台灣工業技術與工業人才，發展適合的領域 ，這比較切實際。

韓國瑜提問，今天要做潛艦國造，引擎造的出來嗎？電子系統與冷卻系統複雜，難度非常高，因此他認為台灣國防要改為AI自動化、小型、有嚇阻且靈活，像毒蝦一樣，國防無法變大鯨魚，但可變成小巧像毒蝦一樣，任何敵人攻打我時，會受到某種程度的報復，通盤考量國防需要什麼樣的武器裝備，並呼籲政府要量力而為，根據國方需求、自身能力而做。

(中時 )