國民黨總統候選人韓國瑜現深陷南港豪宅案風波，但資深媒體人康仁俊卻指出，為何韓陷危機時，國民黨竟沒人幫忙說話？連黨主席吳敦義都不做任何聲響！那是因為吳現在想方設法要擠進不分區安全名單，若遭牽扯進來，便可能節外生枝，深陷泥淖！所以可以看到當民進黨砲火猛烈攻韓時，國民黨竟是破天荒發聲明回擊媒體指控吳排進不分區一事，根本沒人幫韓國瑜解套。

康仁俊在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜被打到昏天暗地，深陷買房的危機中時，國民黨竟沒人幫韓國瑜講話？在8日民進黨打韓國瑜的時候，國民黨在做什麼？居然國民黨是破天荒發一張聲明稿，內容竟是針對媒體抨擊吳敦義要列不分區立委的回擊。

康仁俊接著表示，國民黨黨中央現已不在乎韓的選情是否受打房案的影響，他們只在乎吳能否被排在不分區立委安全名單內。所以可看出，韓國瑜確實面臨到一個狀況，就是國民黨站在哪一邊，答案已經非常清楚。其實韓國瑜買房賣房這件事，只要時任行政院長的吳敦義出來說清當時的房市政策，不就可以幫韓國瑜解套？

但是吳敦義為何不這樣做？康仁俊認為，因為吳敦義現在想方設法要擠進不分區安全名單，若因這件事情再把吳牽扯進來，吳便會深陷泥淖，遭受外界質疑，所以吳現在裝聾做啞，盡量置身事外，不被此事牽扯進去。

(中時電子報)