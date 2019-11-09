總統蔡英文今上午出席「2020蔡英文總統連任全國藥界後援會成立大會」。（張鎧乙攝）

蔡英文總統今上午出席「2020蔡英文總統連任全國藥界後援會成立大會」，全國藥師公會理事長黃金舜當面向蔡總統陳情，希望政府調高藥師服務費、醫療診所藥師管理等問題，蔡總統開出政見支票表示，藥界朋友的心聲政府聽到了，會請衛福部積極協助改善，相信很快會有結論，不會讓大家失望。

黃金舜指出，台灣藥師服務費長期過低，希望政府可以幫忙調高服務費，同時，醫療院所及藥局獨立性偏低，盼政府能夠開放醫療院所到藥局領取處方籤，期望小英總統可以聽到藥師界的心聲，幫忙改善現行制度。

蔡英文表示，大家對藥師服務費偏低有很多意見，這些意見政府有聽到，會請衛福部找尋解決辦法，但有些問題一時沒辦法解決，請大家要有耐心，相信一定會找到辦法。

她說，民進黨執政3年多來，奠定台灣友好的發展基礎，雖然上任初期做很多改革、國家基礎建設，溝通少導致推動較不順，執政團隊經過調整，處理事情速度越來越快，也更準確，這社會需要認真會做事的政府，願意面對問題，幫忙大家解決問題。

蔡英文提醒支持者不要鬆懈，選舉是要團結的時候，不是要分裂台灣社會，她不喜歡有人讓台灣社會產生對立，未來挑戰還很多，只要有信心及團結，相信國家未來會更好。

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(中時 )