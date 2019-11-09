台灣人普遍都近視，台灣近視人口世界前3，更有數度來到第1的位置，堪稱近視王國。許多人為了美觀，選擇戴隱形眼鏡，據統計，國內超過百萬人口有配戴隱形眼鏡，不過台灣眼視光學學會理事長賴裕源表示，有高達93%的人都「戴錯了」。他透露，隱眼族都忽略了驗光的重要性，常常在不知道眼球弧度的情況下，胡亂試戴，對眼球造成不可逆的傷害。

我們會試穿鞋子、衣服，然而最貼身的隱形眼鏡，卻不受國人重視。據《國家網路醫藥》報導，台灣眼視光學學會理事長賴裕源指出，台灣近視人口多，卻有93%的人不清楚如何挑選適合的隱形眼鏡，最重要的「試戴」過程總是被忽略。與配眼鏡相比，絕大多數人購買隱形眼鏡時不與驗光人員的互動，很重要的「驗光、試戴、評估」卻很少人能做到。

據波仕特公司市場調查，近八成隱眼族都曾買過「不適合」自己的隱形眼鏡，甚至把自己當作試驗品，戴不適合就丟掉換下一個。馬偕醫院眼科資深主治醫師鄭惠川表示，多數國人購入隱形眼鏡時都沒有經過專業驗光人員諮詢，好像把屬於醫療器材的隱形眼鏡當成日用品在買，簡直是「黑白買」！她提醒，每個人眼球弧度都不相同，若配戴不適河的隱形眼鏡，會對眼球造成傷害，而且這傷害是「不可逆」。

台灣眼視光學學會秘書長廖思婷強調，配戴到不適合的隱形眼鏡時，不一定會立即出現病徵，但若不解決，長期下來，可能對眼睛帶來不可逆的傷害。由於每個人眼球弧度不同，適合的隱形眼鏡也就有所區分。太鬆，可能導致鏡片滑動，產生異物感；太緊，則拔不下來，產生「過緊症候群」，出現不規則散光、角膜充血、淚液無法正常交換等，恐影響視力健康。

配戴到不適合的隱形眼鏡時，不一定會立即出現病徵，但若不解決，長期下來，可能對眼睛帶來不可逆的傷害。（圖／shutterstock）

中華民國眼科醫學會和台灣眼視光學學會，為了守護國內隱眼族的健康，共同推出隱形眼鏡驗配5步驟「問、驗、推、戴、追」，希望大家都能配到適合的隱形眼鏡，並養成驗後追蹤的習慣。

「問」，諮詢驗光人員。透過描述自己生活習慣、配戴需求和眼睛狀況，請專業人員提出隱形眼鏡配戴建議。

「驗」，驗光。包含檢驗屈光度數、眼睛外部檢查、角膜弧度、眨眼檢查及淚液質與量等

「推」，評估與推薦。要記得別人適合的隱形眼鏡未必適合自己，找出自己適合的，自我推薦勿盲從。

「戴，試戴評估。配好眼鏡之後要給驗光人員評估眼球試戴情況，確認鏡片的置中性和鬆緊度是否合適。

「追」，追蹤。找到合適的鏡片後，需要由驗光人員作衛教及追蹤檢查。會依穿戴隱形眼鏡習慣分析是否正常，例如，有些民眾都會把日拋當周拋，周拋當月拋，就需要驗光人員提醒，在第一時間矯正。

(中時電子報)