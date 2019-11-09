福州羽球公開賽9日的女單4強，世界排名第2的戴資穎大戰現役球后奧原希望。賽前小戴的積分只些微落後奧原，因此這一仗也成了奧原的球后保衛戰。結果小戴打到第3局因左膝傷勢退賽，奧原以19-21、21-12、11-6獲勝。

開場就打得十分膠著，兩人差距沒超過2分，之後小戴逐漸佔據主動，奧原最後打出一波4比0才以19比18反超小戴，不料小戴這時連得3分直接拿下首局！第2局奧原打得很順，一路壓制，小戴僅得12分，局末點由奧原發球搶下扳平戰局。

決勝局由奧原發球，這次連第1分都打得很激烈。奧原一度連得5分，戴資穎仍在後頭追趕。然而奧原打到11比6領先時，小戴因傷放棄，由奧原晉級決賽。

戴資穎解釋，她是在法國公開賽受傷的(上個月26日打完)，但中間缺乏足夠休息時間，使她這次無法運用全力作戰，又擔心傷勢加重只好退賽，她這一周都是帶傷在打，膝蓋很痛。小戴確定不會參加下周的香港羽球公開賽，她去年此時也是受傷沒辦法打。

奧原希望表現穩定，多次藉著小戴受傷賺到分數，打了53分鐘小戴傷退，她也表示不願意靠這樣贏球。然而奧原未必就坐穩世界第1，她去年打到亞軍，所以要拿下冠軍才有積分進帳，若輸掉決賽就要把坐了兩周的后座還給小戴。

(中時電子報)