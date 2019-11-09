蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總9日成立，交通部長林佳龍站台力挺，他砲火猛烈暗批楊瓊瓔要請假參選以及未得過優秀立委評選「很丟臉！」對此，楊瓊瓔幕僚回應指林佳龍指擔任過1屆立委，對立委評論方式過分膚淺了。

林佳龍表示，自己擔任蔡英文總統台中競選總部、以及洪慈庸競總主任委員，就像自己在選，會認輔選。林佳龍說，洪慈庸的立委評鑑第1名，3年半來7個會期得到四屆評比第一優秀立委。他也暗批楊瓊瓔說，有些立委過去長年待在同一個委員會，卻從未得過任何優秀評鑑，甚至第一次看到立委選舉有副市長要請假參選，立委擔任20、30年，實在很丟臉。

楊瓊瓔幕僚回應說，立委問政專業與否，除了基本個人專業，對政策和法案的熟稔和持續性也是很重要的，其實立院中多數委員都長期待在同一個委員會，針對關鍵法案和重大政策長期耕耘推動，不知道林佳龍是以交通部長的身分輔選或前專職教育及文化立委的角度發言﹐可能是因為只擔任過一屆立委，所以對立委工作深度和廣度的需求評論方式過分膚淺了。

(中時 )