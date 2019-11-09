天心和老公絕美婚紗照。福隆提供

天心和老公絕美婚紗照。福隆提供

天心和老公絕美婚紗照。福隆提供

天心和韓籍老公金英敏為慶祝結婚三週年，特地抽空拍攝婚紗照，小倆口選擇韓系傳統新人服飾，釋出清新淡雅的唯美風格，幸福浪漫感爆棚。

婚紗照為何在結婚3週年才拍攝，全因異國婚姻太忙碌，天心說：「工作的關係，兩人一有時間相處就規劃長途旅行，加上自己的婚紗照希望特別，做了許多功課，身為韓國媳婦的一員，決定體驗韓式傳統婚紗照」。

天心選擇的韓系傳統婚紗以淡雅的紫色為主，冷色系的衣衿呈現平凡又寧 靜的婚姻生活，古典風範更是展現優雅的時尚感；天心說：「選擇冷色系傳統服 飾的靈感就是來自韓國女子在心中的那份沈穩賢淑，穿上韓服的那一刻，覺得自己就是韓國古裝劇的女主角，穿越時空」。

這次的婚紗照則在韓國的傳統韓屋村拍攝，天心和老公拍攝的時間長達三小時之久，主要原因竟是韓籍老公需要時間「放輕鬆」。天心說：「平常都是攝影師老公拍攝別人，這次當男主角特別緊張，拍攝過程中老公的肢體僵硬， 頻被攝影師嘲笑並要求他放輕鬆，好不容易開始放鬆，拍照也近尾聲」。

天心今年上檔的《最佳利益》飾演方律師佳評如潮，近幾日在粉絲團官宣正式回歸果陀劇場的間諜偵探喜劇《步步驚笑》10週年復刻經典版，明年2月即將閉關彩排。

天心說：「經過10年，對於經典劇本的理解，以及一人分飾三角的詮釋， 我非常期待自己不同以往的表演層次，希望場場爆棚，另外這次和屈中恆 及竇智孔搭檔，兩位男演員也都是我特別欣賞的，非常期待這次十週年的火花」。

(中時 )