民進黨提名嘉義市立委參選人王美惠9日上午成立青年事務部，她和年輕朋友席地而坐，聽大家發表理念。（呂妍庭攝）

年青朋友在門口的嘉義牆，寫下對嘉義的印象及對未來的期許。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義市立委參選人王美惠的競選總部牆面彩繪她和蔡英文總統，後方還有總統府、立法院，意謂把兩人都當選。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義市立委參選人王美惠9日上午成立青年事務部，要讓青年朋友在選舉過程中不再只是搖旗吶喊，而是實質參與公共議題討論活決策，王美惠強調，成立青年事務部是想「傾聽年輕人的聲音」，因自己年輕時就投入台灣民主運動，發現青年人對社會進步是很重要的力量，才想透過這個平台讓更多年輕朋友參與。

今上午有近百年輕朋友聚集在王美惠競選黨部，大家高舉「青年挺阿惠，前進新國會」、「台灣要贏、世代共贏」等標語，並與王美惠合唱島嶼天光，同時也在門口的嘉義牆，寫下對嘉義的印象及對未來的期許。

王美惠說，台灣的關鍵時刻，都因為有年輕人的加入，而發生改變，她自己也從年輕時，就積極投入台灣的民主運動，真心覺得年輕人是台灣社會進步很重要的力量，希望自己成為一個平台，把有共同理想的年輕朋友聚集起來，讓彼此成為一個團隊，為嘉義做更多事。

青年部主任林煒軒指出，王美惠告訴他，在體制外抗爭是不夠的，台灣的政治確實需要年輕人的注入，才能有前進的可能，所以她要成立青年部，作為青年推動議題的平台，很感謝王美惠願意給年輕人機會，青年部的成立，對青年參與公眾事務與落實審議式民主的構想都是一個好的開始。

(中時 )