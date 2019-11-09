民進黨提名嘉義市立委參選人王美惠9日上午成立青年事務部，要讓青年朋友在選舉過程中不再只是搖旗吶喊，而是實質參與公共議題討論活決策，王美惠強調，成立青年事務部是想「傾聽年輕人的聲音」，因自己年輕時就投入台灣民主運動，發現青年人對社會進步是很重要的力量，才想透過這個平台讓更多年輕朋友參與。
今上午有近百年輕朋友聚集在王美惠競選黨部，大家高舉「青年挺阿惠，前進新國會」、「台灣要贏、世代共贏」等標語，並與王美惠合唱島嶼天光，同時也在門口的嘉義牆，寫下對嘉義的印象及對未來的期許。
王美惠說，台灣的關鍵時刻，都因為有年輕人的加入，而發生改變，她自己也從年輕時，就積極投入台灣的民主運動，真心覺得年輕人是台灣社會進步很重要的力量，希望自己成為一個平台，把有共同理想的年輕朋友聚集起來，讓彼此成為一個團隊，為嘉義做更多事。
青年部主任林煒軒指出，王美惠告訴他，在體制外抗爭是不夠的，台灣的政治確實需要年輕人的注入，才能有前進的可能，所以她要成立青年部，作為青年推動議題的平台，很感謝王美惠願意給年輕人機會，青年部的成立，對青年參與公眾事務與落實審議式民主的構想都是一個好的開始。
(中時 )
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