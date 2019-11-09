由金城武主演的《喜歡你》，是宋柏緯挑片首選。（愛奇藝台灣站提供）

日本動畫導演新海誠的作品《你的名字》，是宋柏緯第二推薦電影。（愛奇藝台灣站提供）

11月11日「雙11」不僅是購物狂歡時節，也是俗稱的「光棍節」，愛奇藝台灣站今天（11月9日）宣布，特別邀請在2020年初播出、新劇《月下－為愛墜落的祂》中飾演月老的宋柏緯，以月老的眼光，為光棍節選出「月老相伴浪漫不孤單」的電影系列片單。

宋柏緯以電影《共犯》出道，參演電影《六弄咖啡館》受到矚目，最近又在青春愛情電影《陪你很久很久》中，扮演曾受情傷而變了性格，與男主角李淳較勁、爭搶女主角邵雨薇的學長助教。被稱為「最殺學長」的他，這次為粉絲挑片選出6部適合在光棍節看的電影，包括打破宮崎駿票房紀錄連霸數周票房冠軍，全台票房2.5億的新海誠導演電影《你的名字》、畢書盡首部主演電影作品《有一種喜歡》、金城武及周冬雨主演《喜歡你》、由連奕琦執導，蔡凡熙、王淨主演的《癡情男子漢》、必看浪漫愛情電影《真愛挑日子》、以及陪著到生命終點的愛情喜劇《真愛，再出發》。

宋柏緯表示：「身為月老，當然是希望天下有情人能終成眷屬，因此期許大家看這幾部電影的過程中，也感受到濃濃的戀愛氛圍，甚至在看完之後能夠鼓起勇氣追尋自己嚮往的幸福。」

被問到片單中的「最愛」，宋柏緯首要推薦的是《喜歡你》：「因為金城武是我的偶像，也推《你的名字》這部我覺得是最撕心裂肺的動人故事。」

(旺報 )