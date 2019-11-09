陽明山天籟渡假酒店世界四季風呂套票下殺39折，每張399元。圖：業者提供

天籟渡假酒店優美環境。圖：業者提供

天籟渡假酒店山光水色，寧靜舒適。圖：業者提供

一年一度的2019 ITF台北國際旅展11／8盛大登場，陽明山天籟渡假酒店出動國寶級藍鵲寶寶玩偶，與現場民眾互動拍照，超萌模樣吸引目光。天籟是國內輕旅遊首選，地點條件得天獨厚，加上舒適完善的泡湯設施，首日業績開紅盤，業績突破3百萬，人氣明星秒殺商品，是有史以來折扣最大的水世界四季風呂套票NT$3,999元(每套十張) ，下殺39折，平均一張只要NT$399元，比3D電影票還便宜，限量1,000組，吸引民眾爭相排隊搶購。

台北國際旅展於台北南港展覽館一連舉辦四天，是旅遊界最大盛事，陽明山天籟渡假酒店總經理崔宏光看好旅展商機，更推出一泊一食、一泊二食、一日雙饗券的套票組合，首日即較去年成長一成，四天下來，喊出破千萬的業績目標。

陽明山天籟渡假酒店佔地近萬坪，其中以露天SPA主題公園最吸睛，不論是寢躺雪花池、美膚池、超音波漩渦池、氣泡按摩床、頭部灌頂、泡足池、岩盤浴、蒸氣浴、高速滑水道、三溫暖以及雙人風雅湯屋等室內外多達25項的溫泉設施，不僅讓您舒緩疲勞，還能讓您體驗在青蔥山野與地共生的泡湯樂趣，是北台灣規模最大、也是最頂級的湯泉主題渡假勝地。

除了泡湯還有「泡湯美食一日雙饗券」商品，原價NT$1,495元旅展下殺53折只要 $799元，買十張再加碼贈一張；以及「天蒔漫活-雙人一泊二食住宿券」原價NT$9,480元下殺66折只要NT$6,288元。票券使用期限至2020年11月30日，為期一年。

時序即將入冬，正是泡湯養生的好時機，接著陽明山的櫻花季更是不可錯過的美麗景象，酒店園區內的櫻花林與櫻花步道，每年吸引大量旅客前來體驗落櫻繽紛泡湯的視覺享受，邊賞花邊泡湯更是人生一大樂事。今年度最後一檔旅展，快將出遊的旅遊票券準備好，早買早享受，限量售完為止。

陽明山天籟渡假酒店線上旅展同步舉辦自即日起至11／18日止，想要享受在群山簇擁中浸潤氤氳繚繞的原始湯泉，感受大自然清新悅耳的生態樂章，千萬要把握這次2019年終回饋最大檔的旅展商品搶購機會。詳細活動內容，請上陽明山天籟渡假酒店官網。

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