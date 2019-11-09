嘉義地檢署查賄宣導列車日前開到阿里山奮起湖。（嘉義地檢署提供／呂妍庭嘉義傳真）

為了全方位執行查察賄選，嘉義地檢檢察長繆卓然日前拜訪嘉義縣長翁章梁等人。（嘉義地檢署提供／呂妍庭嘉義傳真）

反賄選研究室王姓負責人日前在媒體論壇投書，指去年9合1選舉，全國共發逾11.37億元檢舉獎金，表面數字頗為亮麗，經仔細盤算，查賄成績實在是「笑死人」，其中全國最猛的嘉義地檢署，每件賄選案平均查扣3958元，幾乎只抓到小蝦米，與頒發的檢舉獎金相比，實在不成比例，對此，嘉義地檢署發言人蔡英俊反駁王的說法不合邏輯、算法有問題，此番言論對辛苦查賄的檢調人員不公平，也混淆視聽，重申查賄、抓賄的效益絕對不是簡單的數字換算就能衡量。

投書內容表示，以查賄績效全國第1的嘉義地檢署為例，去年該署接獲1080件賄選案，起訴284件（起訴比率26％），查扣現金112萬4000元（每件起訴案平均查扣3958元），羈押51人，提起當選無效之訴14件。而根據法務部訂定的「鼓勵檢舉賄選要點」規定，9合1選舉，檢舉賄選成案，每案頒給50萬至1000萬元不等獎金，如以最低額50萬元計算，起訴的28件，終審全部判決有罪定讞，嘉義地檢署要發出1億4200萬元，如起訴後，全部獲判無罪，還是要頒給每案檢舉人4分之1獎金，共3550萬元。

撰文者認為，嘉義地檢查扣的金額與頒發的檢舉獎金相比，實在不成比例，只抓買票小蝦米、不敢攪抄選舉賭盤大組頭，不但無法嚇阻惡劣選風，也因頒發巨額獎金，反而讓國庫損失慘重，要法務部多加油，祭出鐵腕，要求各地檢調拿出「可看」的成績，不要每次都在選後，拿出「笑死人」的成績唬弄社會。

蔡英俊表示對此番言論不以為然，指嘉義地檢去年5合1選舉查察賄選共起訴284件239人，經台灣嘉義地方法院審理後，已有278件判處有罪，大部分被告遭法院判處有期徒刑4年6月至2年不等，有罪率高達98％，能有如此成績，端賴公民意識覺醒，進一步重申明年的大選，嘉義地檢早展開相關查賄行動，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度積極查辦。

為了全方位執行查察賄選，嘉義地檢檢察長繆卓然日前也分別拜訪嘉義縣長翁章梁、嘉義市警局局長張樹德、嘉義市調查站主任王澤民、嘉義縣警察局長廖宗山、嘉義縣調查站主任高聰明等人，大家交換意見，統合查緝力道，展現態度。

繆卓然說 ，雖然法務部至今已經發放11餘億元的賄選獎金，但端正選舉風氣已具成效，有效的遏阻賄選，無形中讓想買票的人不敢買，想賣票的選民不敢賣，「這種改變是無價的，更是金錢買不到的」。

(中時 )