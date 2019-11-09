大湖農工慶祝94周年校慶，在圖書館辦理伯公文史展，展期即日起至12月6日止。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖農工福德祠座落學生宿舍正後方，不僅是校園守護神，更是全校師生的信仰精神寄託。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立大湖農工9日慶祝94周年校慶，在圖書館舉辦「地方的守護神—伯公文史展」開幕茶會，校長沈和成指出，鮮少校園設有伯公祠，而湖農就有1座，全校師生無論大小事均會祭告伯公，成為獨特的校園特色，文史展由苗栗農工退休老師彭宏源提供珍貴史料，分5部分展出，展期即日起至12月6日止。

大湖農工福德祠外牆貼有米白磁磚。（大湖農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖農工校慶舉辦伯公文史展，由致力鄉土研究與生態保育的退休教師彭宏源提供文史資料，5大展出內容，分別為伯公信仰傳說、大湖的土地公、大湖鄉伯公祠的類型、土地公慶典與祭祀及湖農的土地公，普查範圍遍及全鄉，由從先民、耆老口訴歷史，再由撰述委員匯集圖文，建立完整的地方文史誌。

大湖農工指出，湖農的伯公祠不僅師生的精神寄託，也是校園的守護神，師生參加大型比賽、重要考試、舉辦校外教學等活動，都會祈求伯公保佑，獲得好成績時，老師會準備三牲祭拜伯公酬謝，過去曾有學生國際賽事奪金，老師打金牌還願，卻發生1段小故事，感受伯公的靈驗。

大湖農工提到，2011年校友賴禹宗參加國際展能節職業技能競賽，賽前多名老師帶他祭拜伯公許願，果然順利奪金，老師打了金牌還願，但在幫伯公掛金牌時，遲遲擲不出聖筊，後來才發現當初許願的師生並沒有全部到齊，眾人約好時間再向伯公請示，果然一擲就是聖筊。

(中時 )