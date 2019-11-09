日本混血女星貝琪（Becky）3年前爆出不倫戀，與樂團「極品下流少女」已婚主唱川谷繪音鬧出婚外情，她第一時間開記者會稱兩人只是朋友，之後在節目上痛哭承認說謊。貝琪今年2月宣布閃婚是她10年粉絲的巨人棒球隊教練片岡治大，今(9日)媒體報導貝琪懷孕了，預產期在明年春天。

原本形象良好的貝琪2016年因川谷繪音的不倫戀重創事業，她雖在記者會上鞠躬謝罪，但強調兩人只是好友，不久又被周刊爆出和川谷繪音囂張對話，說：「感謝（週刊）文春！」、「才不是不淪，也不是掠奪！」，似乎很得意能藉此上位正宮，因此被外界罵翻，她引退104天後才在《中居大師說》上承認說謊，「曾經非常非常喜歡他（川谷繪音）」。

而貝琪與川谷繪音的不倫戀最後不了了之，今年初她宣布嫁給棒球教練片岡治大，兩人去年5月開始交往，今年1月結婚，日媒今報導，走過風波的貝琪懷孕當媽，最近終於進入穩定期，預計明年春天生下寶寶，粉絲也獻上祝福。

(中時電子報)