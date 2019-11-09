時代力量台北市議員林亮君、時力前發言人吳崢昨晚宣布退黨，傳出疑似與黨內不分區立委名單有關，綠黨桃園市議員王浩宇今在臉書表示，時力接下來還會有2北1南共3位議員退黨，最大原因在於立委黃國昌雖在黨內沒有職務，卻儼然成為地下黨主席，在黨內大搞獨裁，不接受別人的意見。

時力退黨風波持續，繼立委林昶佐、洪慈庸引黨內路線問題，於8月相繼退黨，律師陳雨凡、前決策委員蕭新晟在10月也退黨，如今林亮君、吳崢也退黨，王浩宇預告，時力後續還會再有3名議員退黨。

王浩宇指出，黃國昌繼不是黨主席，也不是決策委員，不分區、黨內政策、跟不跟柯文哲合作缺都要問黃國昌，難道把其他決策委員當空氣嗎？憑什一個人獨裁決定所有事情。

王浩宇質疑，黃國昌對民進黨要求程序，自己卻大搞獨裁，重點是，黨內許多人認為，黃國昌一直把民進黨往死裡打，卻對柯文哲親財團、親中的態度非常曖昧，很明顯，就是政治算計大於理念。

王浩宇認為，黃國昌是非常自我為中心的一個人，在心中只自己最聰明、厲害，完全聽不下別人的建議。

對此，時力秘書長吳佩芸表示，針對王浩宇議員指稱還會有3名議員退黨一事，完全是子虛烏有的指控，痛批王浩宇不要見縫插針，不分區名單徵詢過程有詢問決策委員及地方黨部意見，絕非單方面徵詢意見，這完全是抹黑。

對於黃國昌要納入不分區第4名或第6名，吳佩芸說，不分區人選還要再徵詢，預計下周召開決策委員會討論，黃國昌的部分還需要經過黨內程序確內後才會發布。

(中時 )