This move never gets old 🌪🌪🌪



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儘管「小皇帝」詹姆斯沒法延續連續大三元場次，可是9日換成「一眉哥」安東尼戴維斯表演就好！靠著一眉哥貢獻26分、8籃板、7助攻、2抄截與3火鍋的全能數據，湖人在主場以95比80輕鬆撲滅熱火，搶下7連勝，續占西區首位。

湖人雖在一開賽就靠安東尼戴維斯領軍打出11比2攻勢，更把領先差距擴大到兩位數，可是熱火也靠吉米巴特勒、卓拉吉奇兩人帶領，逐漸縮小落後差距，但在末節，詹姆斯連進兩顆三分球，帶領湖人一口氣擴大領先到15分之多。

打到最後1分18秒，湖人乾脆提前把詹姆斯換下場休息，換由安東尼戴維斯領軍留住勝利，布雷德利隨即補上三分球，繼續擴大湖人領先優勢，眼見場上大勢已去，熱火總教練史波斯查也把所有主力換下，提前讓比賽進入垃圾時間。

其實湖人也只有安東尼戴維斯、詹姆斯兩人得分上雙，除了一眉哥貢獻全能表現，詹姆斯也拿25分、6助攻與4籃板，可惜他的連續大三元場次紀錄就停留在3場；熱火則以吉米巴特勒22分最高，卓拉吉奇也有19分，阿德巴約11分。

(中時電子報)