看好旅展人潮，統一集團串連旗下10大品牌首度進駐「itf台北國際旅展」，逾120坪的亮麗時尚展區中，包含有旅遊休閒、咖啡、烘焙等一應俱全，不僅特別提供現烤烘焙、7-11現萃茶飲、手沖精品咖啡、現做炸物等美食飲品，還推出各式優惠及抽獎活動，其中，統一渡假村即祭出4據點（馬武督、谷關、鹿港、墾丁）住宿37折起的超值優惠，主打雙人房住宿優惠價3,688元，展場限定再加碼贈送一份雙人簡餐。

旅展首日，「統一集團烘焙生活美學館」邀來統一獅球星高志綱與最熱情的統一獅隊Uni-Girls親自駐店，親自獻上經典烘焙美食與國際級手沖精品咖啡，吸引眾多球迷粉絲前來合照。

統一企業集團發言人涂忠正表示，統一集團延續3月國際烘焙展備受好評的「統一集團烘焙生活美學館」主題設計，首度進駐旅展，擴大增加為10個品牌參展，包括統一渡假村、左岸咖啡館、昂舒巴黎、統一麵粉、統清油脂、Cophi、CITY CAFE現萃茶與珍珠飲品、統一麵包、統一蛋糕屋、Semeur聖娜等，這次特別出動現烤、現作等專業硬體機具與上百人團隊，在11月8日(五)至11月11日(一)四天展期中，每日都有精彩熱鬧的展演與試吃推廣活動。參觀民眾還有機會獲得巴黎左岸來回機票天天抽，以及統一渡假村住宿券等旅遊驚喜。

(中時 )