A-Lin將於明年2月14、15、16日於台北小巨蛋舉行《Passenger 旅．課》演唱會，今日上午10點演唱會門票開賣，在歌迷熱情支持下，開賣15分鐘3場次全數售罄。而許多沒買到票的粉絲，紛紛上網留言詢問是否加場、及有機會辦在高雄巨蛋？主辦單位表示，目前正在規劃安排中。

想透過音樂告訴每個歌迷，這些年來飛行旅程及人生旅程中當「旅客」的所思所想的A-Lin，得知「旅客」粉絲踴躍支持，興奮的說「期待2年的新巡演有個好的開始，謝謝所有支持我的朋友們，接下來也要請大家開始練歌了！說不定，我會與你合唱！」

對於粉絲頻頻詢問是否能加場？主辦單位宜辰整合行銷表示：｢A-LIN新巡演一次開三場，能否有辦第四場的空間，目前還在協調藝人時間檔期及與導演團隊評估運作的可能性。而由於這次是世界巡迴演唱會，希望各個城市都能去演出，所以都還在規劃跟安排中。」

(中時 )