大政治大爆卦-無色覺醒》綠執政像匈奴？ 韓看不懂小英灑大錢 14:112019/11/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜9日傾聽之旅來到基隆，以「匈奴掠奪完就走人」砲打蔡政府，韓國瑜表示難道風力發電需要發到2兆？前瞻需要花8800億元？太多事情看不明白、不懂。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 民進黨失議題主導權！未來交易所：韓蔡差距陷膠著 10:172019/11/06 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ 10:252019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 新聞透視》看齊連戰 挺韓勝選才是王道 04:102019/11/09 政治要聞 政治熱門新聞 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 5顆核彈將爆？網：韓國瑜嚇死人 - 政治 王浩宇爆：時力還有3人要退黨 全因對這人不滿 - 政治 郭宋配成形？ 郭台銘回應了 - 政治 陳其邁到雲林四度酸韓國瑜 台下沒反應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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