蔡政府的潛艦國造政策選定基隆，計劃在和平島打造潛艦產業園區，上、中、下游產鏈預估創造一萬個就業機會。國民黨總統參選人韓國瑜今天在基隆直指潛艦國造是「假議題」，台灣的國防倒不如小巧、具嚇阻且靈活的「毒蝦」，一旦被人攻擊，就要讓對方受到某種程度報復。

「毒蝦戰略」（poisonous shrimp）源自於新加坡建國之初，建國總理李光耀認為這個世界就是大魚吃小魚、小魚吃蝦，因此新加坡必須成為有毒的蝦。縱使他國有能力吃掉新加坡，也會受到重傷，屬於一種玉石俱焚的概念。

毒蝦的首要目標是要打造一支有一定威懾力的軍隊，因此，在1960年代末期原先依賴的英國軍隊逐步撤軍之後，李光耀即向中東強國以色列學習軍隊架構、戰術，甚至引進以色列武器。

毒蝦再進一步目標即表明唯有培養出毒性，小蝦才能自保而與大魚優游，不被吞噬，再施展周旋，在大國之間求取平衡。

韓國瑜國政顧問團國防小組黃介正教授日前指出，韓國瑜所提國防建軍的重點，將放在「不讓對方下達動武決心」的目標；並強調會盡最大的努力，投入必要的資源，把國軍建設成國際放心、人民安心的新軍。

(中時 )