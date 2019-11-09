來自《聲林之王》的20歲新人呂學翰，頂著清大音樂系高學系的創作歌手，加上外表小巧可愛，迅速圈粉不少姐姐，日前更是受到教育部參加反霸凌活動的號召，穿起印上「我矮又怎樣」的學生制服，要正視自己的缺陷。昨（8）日他也出席本屆《中國好聲音》季軍李芷婷的見面會，立志希望自己有天能紅遍兩岸三地。

呂學翰在去年《聲林》比賽結束後，已累積了超過二十場的大大小小演出，八月也開了屬於自己的個人演唱會 ，創作了多首自創曲並發表在街聲和歌迷朋友們分享自己的創作，接下來除了每個月固定的校園演唱之外，也在籌備自己正式的音樂作品。

呂學翰為清華大學高材生。（圖／藏雲娛樂提供）

受邀出席本屆《中國好聲音》季軍李芷婷的見面會的他，在粉絲見面會上被許多有收看《聲林之王》比賽的粉絲認出，親和力超高的他一一配合拍照，而在台下聽得如痴如醉的他，更因舞台上的李芷婷深情演唱而感染，誓言自己一定要像她一樣唱到兩岸三地都認識他，兩人會後也在網路上交流，希望未來自己的見面會可以邀請她來當嘉賓，芷婷也很親切的答應，而人小志氣高的他也正努力積極的創作、練唱，更透露受到騰訊視頻的當紅節目邀約。

呂學翰除了持續發表創作歌曲外，參與各大節目、商演、校園演出外，呂學翰也開始參與公益活動，透過各種方式將自己的正能量傳遞出去，讓粉絲及觀眾們更深入的認識他，他不僅僅是一位創作歌手，他更是關愛社會、希望每個人都能跟他一樣好的歌手。

(中時電子報)