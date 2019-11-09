台中市大肚區公所舉辦「璀璨台中閃亮大肚」音樂會，為2020台灣燈會暖身。(林欣儀攝)

推廣台灣多元文化，台中市大里區公所特別舉辦客家音樂會，透過音樂、舞蹈、戲劇等方式傳承客家精神，今年活動更安排有獎徵答及免費客家美食，讓民眾感受到傳統客家藝術、文化的豐富內涵。

大里區美群國小活動會場中，台上接力演出客家短劇、舞蹈及歌唱、弦樂等，吸引台下觀眾專注欣賞。大里區公所表示，今年音樂會邀請客語創作歌手曾仲瑋、劉慧卿、大襟客客家文化藝術協會、慈意愛心管弦樂團等團體，透過不同表演呈現客家文化風情。

大里區長鄭正忠表示，為迎接2020台灣燈會在台中，市府最近舉辦「倒數100、從心啟動」期前活動，客家音樂會中也宣導燈會活動，盼邀民眾屆時順道遊覽大里知名建築及美食。

而同樣為2020台灣燈會暖場，大肚區公所特別製作花燈，以「西瓜出狀元」為主題，藉以呈現該區磺溪書院、文昌帝君西特產西瓜的特色，並在追分國小舉辦「璀璨台中閃亮大肚」音樂會，吸引許多民眾熱情參與。

(中時 )