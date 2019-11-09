台中國際花毯節9日在新社登場，上千民眾湧入爭睹「小王子玫瑰星球」。（陳淑娥攝）

台中國際花毯節9日在新社登場，市長盧秀燕、立委江啟臣等人將巨幅明信片投遞郵筒，宣布活動開跑。（陳淑娥攝）

台中國際花毯節9日在新社與新社花海盛大登場，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，開幕首日上午吸引數千民眾前往拍照打卡；市長盧秀燕表示，台中國際花毯節自2016年移師后里，新社居民殷殷期盼恢復舉辦，今年擴大舉辦花海盛典，歡迎全世界遊客逛花海、吃美食。交通局也特別開闢4條免費公車路線，呼籲遊客透過大眾運輸工具前往展場。

新社花海展現花卉主題、可食地景及種苗場研發成果。（陳淑娥攝）

台中國際花毯節自2016年移師后里，睽違3年再回新社，9日與新社花海、中台灣農業博覽會三合一登場！市長盧秀燕、立委江啟臣等人均共襄盛舉，大家一同將印有新社花海的巨幅明信片投遞郵筒，宣布活動開跑。

盧秀燕指出，市府今年讓花毯節活動再次回到新社，擴大舉辦規模最大的花海盛典；建設局也籌編千萬預算，重新燙平山城地區周邊11條聯外道路，打造新社花海成為「台灣的普羅旺斯」，歡迎全世界遊客來新社逛花海、吃美食。

江啟臣表示，新社花海是經濟效益最大的活動，中央地方預算合計不到1億元，短短23天展期卻能創造20至30億元產值，吸引200至300萬人潮。

行政院農委會主委陳吉仲表示，一個活動要成功，不只農委會提供花卉生產或技術就夠，交通動線及整體規劃也同樣重要；種苗改良繁殖場長張定霖說，新社花海邁入第14年，展現花卉主題、可食地景及種苗場的研發成果，今年與台中國際花毯節、中台灣農業博覽會合體，讓活動更有可看性。

市府觀旅局表示，今年花毯節展區占地1.8公頃，主裝置「玫瑰星球」從上午9時至下午4時每個整點動態呈現小王子與玫瑰相逢場景，周邊還有「權力國王」、「慾望商人」、「虛榮男爵」等花卉裝置，以及長達200米的玫瑰圖騰、由千朵新鮮玫瑰佈置的花艷廊道，已成為打卡熱點。

農業局指出，花海景觀區面積約16公頃，分為景觀撒播區、精緻草花區與可食地景區，並設有「種苗成果展」、「青農特區」、「金門特產專區」與「產業連結區」4大成果展示區。中台灣農業博覽會則由台中、彰化、南投、苗栗4縣市同辦，有「幸福悠遊台中」、「品味南投館」、「彰化優鮮館」及「幸福苗栗」等4大展區，呈現未來農業發展願景，行銷中彰投苗休閒精緻農業。

市府在展期規劃豐原線、太原線、東勢線(假日)、櫻木花道線4條接駁路線及7處花海專用停車場，銜接轉乘免費接駁車前往展區。詳細交通資訊可上「新社花海活動官網」( http：／／flowersea.tw )或「2019新社花海」臉書粉絲頁查詢。

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