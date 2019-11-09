味全龍首度自辦國際交流賽，邀請到澳職阿德雷德巨人隊來到嘉義棒球場比賽，其中打擊教練張泰山先發出賽扛起第三棒，再度以球員身份上場，張泰山說這不是引退後復出，而是屬於他的「光榮時刻」。

張泰山在2017年曾加盟澳職阿德雷德鯊魚隊，繳出打擊率3成06、4轟、26打點的成績，還在澳職的最終戰敲出滿貫砲，留下輝煌身影。今年球隊改名為阿德雷德巨人隊後，受味全龍邀請來台比交流賽，張泰山與許久不見的教練、隊友們再相聚，讓他非常開心。

龍隊特地安排張泰山在交流賽首戰重回球員身分，讓他扛起第三棒、指定打擊，張泰山表示這段時間一直有在進行訓練，還有人說他身材保持很壯碩，「這不是退休也不是引退儀式，是我的『光榮時刻』，謝謝公司對我的重視。」

此外他也語帶保留說，「這兩天會穿不同顏色的球衣。」暗示有穿上阿德雷德巨人隊的球衣上場的可能。

(中時電子報)