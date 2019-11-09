郭國文9日上午於玉井舉辦競選總部成立大會，黃偉哲趕來輔選。（劉秀芬攝）

台南市第1選區立委郭國文9日上午於玉井舉辦競選總部成立大會，嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、民進黨副祕書長林飛帆站台相挺，獲得鄉親熱情歡迎。林飛帆呼籲鄉親，讓郭國文當選，就不會有亡國感，郭國文當場贈送玉井名產芒果乾給林飛帆。

一早就來助講的翁章梁，曾任野百合學運總指揮，亦擔任過農委會副主委，大讚郭國文就任立委後大力為農民請命的認真精神。黃偉哲也表示，由郭國文在中央與市政府在地方一起推動山區農產外銷，穩定各水果價格，避免崩盤，讓農民能有穩定的收入。

首次到芒果故鄉玉井輔選的林飛帆則說，他加入民進黨陣營，不是來做乖乖牌的，民進黨政策不一定要全部支持，不對的地方，大家可以大聲批判。

林飛帆說，很多人說他們常談香港問題是要販賣亡國感，但他們絕對不會販賣亡國感，因為蔡英文總統及郭國文不會讓這場選戰變成台灣最後一場選戰。

今天來站台的翁章梁、黃偉哲、林飛帆以及郭國文，都是各世代學運重要人物，許多鄉親首次見到翁章梁、林飛帆都非常興奮要求合影。

今天的活動有上千名鄉親湧進會場，郭國文表示，今年3月補選山區輸了4000票，而這次大選希望能贏回來，郭國文也授予山區4後援會會旗，期許明年1月大選能翻轉山區。

(中時 )