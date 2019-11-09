哨船頭商圈融入在地故事，編寫田寮河沒有妖怪皮影戲。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆25個社區營造點，9日起在文化中心展現社造成果。（許家寧攝）

基隆市推動社區營造25年，今年「社造DNA」社區營造點聯合成果展，9日舉行開幕式，市長林右昌以「正濱漁港懷舊碼頭」甫獲2019國際景觀建築師協會「社造卓越獎」殊榮，肯定基隆城市的美好，是因為有偉大市民的參與。

林右昌表示，一個縣市社造推得好，代表這縣市越有活力，展現市民與社區關心城市環境。近年社造推展成果豐碩，尤其，近年基隆市府盛事，包括兒童藝術節、海洋老鷹嘉年華及雞籠中元祭，都可以看到25個社區團體熱情參與的身影。

對於正濱漁港彩色屋獲得國際肯定，林右昌說，不是簡單把房子上漆就得獎，背後是因為有在地民眾參與，將原先髒亂破舊的碼頭，變成現在重視環境的氛圍，「把環境當成每個人的，環境美好是有民眾參與其中」，這就是社造精神。

文化局長陳靜萍指出，「翔鷹」為基隆意象，有社區透過巨型老鷹下展現城市與自然互動關係，反思環境議題；另外有社區利回收魚網與回收物製作空中藝術裝置，取魚網諧音「希望」，除對環境關心，也象徵人與人之間關係連結、人與土地間共同記憶。

陳靜萍表示，社區營造一直是市府重視的工作，透過社區居民自主參與，不僅找出社區的特色，發揮社區的優勢；聯合成果展即日起至14日在文化中心大廳展出，邀民眾來看見社區活力與豐沛社造力，一起讓基隆變得更美好、有希望。

(中時 )