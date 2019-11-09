黃姓市民在臉書上貼文，稱讚韓國瑜市政團隊效率高。（擷自臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜請假參選，綠營市議員仍不斷酸他落跑、放棄高雄，但一位黃姓市民8日在臉書「貼文還願」，指韓市府效率超高，反映不到1個月，就把長年凹凸不平的三民區澄和路鋪得非常平坦，「韓市長絕對不是草包」、「他和團隊是聽得進人民的聲音」，他並歡迎網友分享這篇見證文，「如果你也跟我一樣挺韓，請不要怕被攻擊，勇敢幫他發聲吧！」

這名住在三民區的黃姓市民說，10月11日他在國民黨市議員陳美雅的臉書貼文留言，希望議員向市府反映，澄和路段是交通要道，但路面卻非常不平坦，當天陳美雅就回覆他，且14日又告知已轉告市府，不到1個月，市政府便發派工程從11月7日至11月9日重新修補舖設整條澄和路，現在重舖過的路面已經變得非常平坦。

黃姓市民說，這段路爛了非常久，經歷各種工程挖路，造成路面嚴重凹凸不平，他曾有1、2次騎車在凸出的修補處差點摔車，「然而韓市長及其市府團隊是聽得到老百姓的聲音的，從我貼文請求到明天完工，才1個月的時間，再看看我店面旁邊國道1號兩側的平面道路也在韓市長上任後整修得非常平坦，騎在上面就像當時開車在日本的道路一樣，非常平坦安全」。

他說，韓市長不在沒關係，韓也絕對不是草包，因為找來的3位副市長都有絕佳的領導能力，這幾個月市府團隊已修復2、300條路面，也拆好幾座橋，例如鳳山火車站等幾個點位打通南北高雄的交通，讓市民不用再繞一大圈。

他稱讚韓國瑜是可以聽得進老百姓心聲的候選人，並引用韓國瑜先前在青年論壇上說過的話「你可以不喜歡我，但希望你能了解我的政策，因為我的政策對你們有幫助」，希望大家重新思考，不要跟風一直罵韓國瑜沒做事、草包。

高市議員陳美雅說，與這位黃姓市民並不認識，當初只是接獲臉書反應，她轉呈報給市府相關單位處理；她協助本報居中聯繫，黃姓市民婉拒受訪，但同意本報報導臉書貼文，他並貼出圖片證明澄和路重新鋪設後相差甚大，「如果你居住的城市路原本就很平，也請你諒解為什麼一條路的重新舖設會讓我或者附近居民那麼高興，因為高雄的路面真的爛太久了...。」

網友也留言回覆讚聲，「韓市長用心幫人民鋪設回家之路，明年我們也一起幫韓市長鋪一條總統之路」、「這才是最真實的民意」、「拜託更多的高雄市民站出來把真相傳遞給國人，讓認真做實事的人出頭」；不過，也有市民不領情，痛罵「放屁，這是當縣市首長基本工作」、「怎麼沒感謝議員幫忙處理？好處都韓國瑜？」

(中時 )