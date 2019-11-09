種植玉米的季節到了，為提醒農民把握防治秋行軍蟲效果最佳期，「秋行軍蟲災害緊急應變小組」表示，防檢局特辦理緊急防治藥劑開口契約，供地方政府採購、隨時依地方反映，審查各種藥劑使用情形，如將用罄，立刻配合訂約事宜，充分供應第一線防治工作的資材，落實秋行軍蟲防疫，確保作物收成。

應變小組表示，本期秋行軍蟲通報確定案，主要發生在金門、雲林、嘉義、台南；金門是高粱，總面積約1773公頃，雲林以食用玉米為主，嘉義、台南則為硬質玉米，目前發生面積合計約14702公頃。因應大面積疫情防治，防檢局目前陸續再度辦理18.4％剋安勃、48.1％蘇力菌、11.7％賜諾特、100g／L諾伐隆及20％氟大滅等緊急防治藥劑開口契約。

應變小組表示，金門之前發生秋行軍蟲的高粱田區，經防治後已陸續採收，目前收穫面積約800公頃，單位產量達1872公斤／公頃，不失歷年水準，足見適時防治的重要性。

防檢局副局長鄒慧娟呼籲農民種植玉米後，記得巡田，因幼蟲喜歡吃幼嫩的玉米株苗，農民巡田若有看到秋行軍蟲的幼蟲，呼籲立即通報、啟動防治，藥劑供應沒問題，此時防治秋行軍蟲效果最好；如果有技術問題，各區改良場都可以協助，假日或下班時間，通報專線也可以利用。

(中時 )