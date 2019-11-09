兒童藥品、醫材市場小，常面臨難以取得的問題。過去曾發生一年用量僅個位數的兒童專用導管，醫院自行購入後不夠孩子用，或是放到過期也沒人用的案例。有鑑於此，衛福部首設調度平台，為難以取得的產品進行統一採購、專案進口及調度，近期已開始招標，預計年底啟用。

台大醫院藥劑部主任黃織芬表示，小朋友的用藥劑量小，許多藥品都沒有合適的劑型，在一些少見的疾病上，因市場小，難以取得合適的藥品。以現行狀況為例，台大醫院為解決孩子用藥問題，除依標準作業程序將成人藥品磨粉後分裝成適合孩子的用量外，在難以取得的藥品上，則透過食藥署缺藥平台處理。

在醫材方面，新生兒及早產兒因體積小、血管小，加上一年用量不多，許多產品都難以取得。衛福部醫事司司長石崇良表示，醫院為解決孩子醫材問題，常會在採購後，存起來備用。面對一年用量僅各位數的產品，有時會出現醫材不夠用的情況，有時則是放到過期都沒人使用。

為解決藥品、醫材短缺問題，醫事司數月前宣布著手成立調度平台，經由學者專家討論後，訂出國內無法取得的採購清單，其中包含5項藥品、37項醫材，如重症孩子使用的葉克膜導管、洗腎用的導管等。

石崇良表示，藥品、醫材的短缺分為3類，分別是國內有但採購不足、國內沒有但有需要、國內有但產量不足。目前醫事司已針對調度平台展開招標，年底即可運作。屆時，調度平台可協助兒童藥品、醫材的統一採購、專案進口及調度，讓臨床醫師能有完備的「武器」，幫助孩子恢復健康。

(中時 )