柯P與民眾黨立委參選人騎自行車 14:542019/11/09 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾黨主席柯文哲和民眾黨立委參選人在台大校門口騎自行車前往文山區遊行造勢。（陳俊雄攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兼任民眾黨的台北市長柯文哲，下午2時在台大校門口與民眾黨立委參選人會合，騎乘單車遊行至木柵。柯表示，明年再計畫一日雙塔，讓民眾黨參選人蔡宜芳聞言說要練一練。 柯文哲抵達台大校門後收到支持者歡迎，他看到騎的腳踏車是淑女車後，還碎念表示「騎菜籃車喔？」 柯文哲還說，明年再找時間騎一日雙塔好了，蔡宜芳也在聽到後表示要練一練，隨後柯文哲和蔡宜芳、張幸松、蔡壁如及支持者騎上自行車，經羅斯福路往文山區木新區民活動中心前進。 (中時 ) #柯文哲 #民眾黨 #參選人 #雙塔 #支持者 也許您會感興趣 推薦閱讀 玻利維亞總統直升機迫降 支持者懷疑被陷害 11:402019/11/05 國際 時力、民眾黨不分區較勁 徐永明：目標「坐4望5搶6」 12:112019/11/05 政治 支持宋選總統？柯：要選第5次太累了 14:042019/11/05 政治 民眾黨不分區名單海選 金曲獎歌后入列 16:372019/11/05 政治 韓國瑜頭份市永貞宮參拜 支持者塞爆 18:182019/11/05 政治 民眾黨台東立委參選人陳允萍：選舉不應失去人性 10:452019/11/06 政治 台北》太陽花國賠案 柯文哲：實務上看不能不上訴 18:282019/11/08 政治 雙黨推郭選總統？民眾黨這樣說 10:282019/11/09 政治 柯酸時力：黨員怎麼一個個跑掉 11:562019/11/09 政治 傳民眾黨挖角藍營列不分區名單 蔡壁如回應了 12:552019/11/09 政治 政治熱門新聞 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 5顆核彈將爆？網：韓國瑜嚇死人 - 政治 王浩宇爆：時力還有3人要退黨 全因對這人不滿 - 政治 郭宋配成形？ 郭台銘回應了 - 政治 陳其邁到雲林四度酸韓國瑜 台下沒反應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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