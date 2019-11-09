兼任民眾黨的台北市長柯文哲，下午2時在台大校門口與民眾黨立委參選人會合，騎乘單車遊行至木柵。柯表示，明年再計畫一日雙塔，讓民眾黨參選人蔡宜芳聞言說要練一練。

柯文哲抵達台大校門後收到支持者歡迎，他看到騎的腳踏車是淑女車後，還碎念表示「騎菜籃車喔？」

柯文哲還說，明年再找時間騎一日雙塔好了，蔡宜芳也在聽到後表示要練一練，隨後柯文哲和蔡宜芳、張幸松、蔡壁如及支持者騎上自行車，經羅斯福路往文山區木新區民活動中心前進。

(中時 )