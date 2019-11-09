警方提醒旅展可能出現的各種詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

「2019台北國際旅展」熱鬧登場，刑事局為提醒民眾購買旅遊產品可能遇到的詐騙手法，特別首度與台灣觀光遊樂區協會合作，在旅展現場辦理反詐騙宣導活動，並派出超人氣的「刑事Bear」到場與民眾互動，呼籲民眾如欲透過旅遊展訂購行程，或購買各類票劵，請務必多加留意接洽對象是否配有當次旅遊展的工作人員證件，且確為參展業者的正式員工，也請在支付旅遊行程、票劵費用時，應在參展業者的展區攤位現場辦理，並確認取得業者所開立的正式收據或簽訂契約，切勿與任何人私下約在他處交易，以免衍生問題，甚至遭遇詐騙。

一名蘇姓男子今年3月參觀高雄旅遊展時，在展場內碰到自稱旅行社業務員的侯姓男子，蘇男向侯男洽詢有關日本旅遊事宜，雙方交談之後，蘇男對侯男所推薦的行程及費用感到滿意，同意當晚在市區咖啡廳見面，並支付行程訂金3萬餘元予侯男。

但到了7月，蘇男仍遲遲未接到後續通知，聯繫侯男亦未獲回應，蘇男於是致電旅行社詢問出團事宜，才得知侯男早已離職，甚至與該旅行社尚有官司正在進行中，蘇男驚覺立即報案。不料數日後，侯男主動聯繫，表示未安排出團是因為尚有尾款未結清，要求蘇再支付尾款3萬5000餘元，蘇男暗中通知警方，在侯男出面取款時當場將他逮捕。

除了這種詐騙手法，警方提醒規劃旅遊應避免透過網路社群（例如facebook、Line、D-CARD）參加揪團，或未經確認，即與自稱旅行社人員訂購行程，交付旅遊費用應與合格旅行社簽訂正式旅遊契約；有關訂房也請勿透過不知名網站辦理，可直接於飯店、民宿的官方網站訂房，如透過訂房網站訂購，也請再與飯店、民宿確認訂單；另出國旅遊之前，應注意申請簽證的網站是否為官方網站，以免不慎點入代辦網站，遭收取高額代辦費用，更不要因為貪圖優惠利率，與網路上來路不明之人私下兌換外幣。旅遊規劃眉角多，許多都是有可能遭不肖分子從中詐騙的環節，財產損失事小，滿心期待的旅遊卻落得一場空，才更令人氣結，不可不慎。

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(中時 )