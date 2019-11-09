前「女F4」團長劉樂妍，近年將演藝重心移往大陸發展，由於時常針對兩岸局勢發表言論，常與網友在網路隔空交火，不過昨晚卻自曝做生意的母親，為了好好做生意竟與她撇清關係，讓她無奈感嘆：「在臺灣做個中國人，我太難了」。

劉樂妍表示近期接到的工作會拍到手，決定返回北京前先做好指甲，到店門口發現店家與許多不知名網紅、小明星合作，甚至還贊助她們做美甲，但對劉樂妍錦表示費用能「算便宜」，讓她頓時覺得萬分感慨，回憶剛出道時常收到贊助商送的東西，還有店家放上合照招攬人氣，即便後來在臺灣不紅，去夜店依舊「刷臉」就可入場、服裝品牌仍舊免費贊助上通告的服裝，讓她沾沾自喜還有點知名度，未料現在是個「在臺灣有名的中國人」，卻連以往小明星待遇都沒有，讓他感嘆：

「在臺灣做個中國人，我太難了」。

不過最令她感到難過的，則是開滷味店維持生計的母親，居然要她盡量不要提及彼此關係，否則怕遭到魚池之殃，更直接表明在臺灣還想活命，對此網友則紛紛劉妍打氣：「有十四億人的市場，會一直紅的」、「紅不紅不重要，自己活的快樂才是王道」。

(中時電子報)