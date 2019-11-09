台中3屍命案駭人聽聞，狠心殺害女友及親生兒子的陳姓主嫌雖已落網並遭羈押禁見，檢方12日仍將解剖死者遺體並採集DNA檢驗，比對證據與陳男自白是否吻合。而其實，從陳男臉書可一窺他對與陳女感情的不安全感，且呈現出陳男面對情感的陰鬱個性。

陳男在痛殺女友、雙胞胎兒子的前10天，將臉書照片變更為結婚對戒，還引來友人關切、詢問是否要結婚，但他簡單答覆「沒有」，而在交往關係的欄位上，他特別註明與陳女的關係「一直是一言難盡」，詞語中似乎透露出2人對感情抱持的態度有落差。

陳男犯案後逃亡6天，8日早上落網，他向檢警供稱，是因為失業後在家帶小孩、認為女友與客人常有親密互動，2人才常因感情、家務等問題爭吵，甚至為此痛下殺手，陳男臉書也提到「我珍惜你的時候，請你也珍惜我」、「我若離去，後會無期」、「我沒有很喜歡吃醋，只是你太重要」等文字，似乎頗受感情問題困擾。

為何連自己的孩子都痛下殺手？有資深員警推測，陳女去年底生下雙胞胎孩子，但她去年中旬才與田姓前夫離婚，是否陳男對孩子是誰的也有疑慮、才狠心悶死雙胞胎兒子？檢方12日將解剖並採集4人DNA進行比對。

而陳女被害前曾出門購買御飯糰，她出入大樓的最後身影也被拍下，監視器畫面中只見穿著紅白格子上衣的陳女神情自然、心情愉悅，買完東西後還邊講電話邊走路，沒想到回家後竟就此香消玉殞。

(中時 )