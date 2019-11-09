蔡英文總統今下午出席2020蔡英文總統連任全國醫師後援會大誓師；中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源也是民進黨不分區立委；蔡總統致詞說，看到大家都穿白袍來，最近她也有一次看到很多人穿白袍，就是去榮民總醫院；「這裡有沒有榮總醫師？」結果不見台下有人舉手；總統打趣說，「那榮總我就記下來了」。全場大笑，總統趕澄清，「對拉，我已經去過了，我去參加榮總六十週年慶時。」

此外，今天誓師大會中，蔡總統不僅為自己、為民進黨及參選黨籍立委拉票，與會的醫師在台下也為邱泰源爭取再列不分區而高呼，「邱理事長也連任好不好？」

蔡總統今出席全國醫師後援會大誓師，與醫師一同出席的醫師娘則在隔壁廳看直播，蔡總統致詞時幽默指出，「當領導的人竟然把領導（醫師娘）擋在外面，所以待會出去我一定要跟他們握手？哪有領導那麼委屈被隔絕在外。」

蔡英文打趣說，剛剛邱泰源理事長提到，為了做立委，從大號（體型）變成（小號），很辛苦，民進黨執政這幾年，為醫界解決很多困難；總統除了感謝邱泰源，還感謝衛福部長陳時中說，「你們勢力實在龐大，連行政院副院長（陳其邁）都是一夥的，邱理事長雖然說變小號，但看起你還是胖胖的，但是有沒有白白，大家自己判斷。」。台下聽到「白白胖胖（韓國瑜日前提到）」關鍵字再度哄堂大笑。

總統說，看到大家為了支持她連任，很勇敢把「領導（醫師娘）」隔絕在外，她要感謝大家支持，圓山飯店是民進黨創黨地方，今年民進黨滿33週年，也非常趕謝醫生後援會在選在這裡成立。

總統說，她要感謝醫生朋友一起投入長照服務，明年長照預算會高達400億，但400不是天花板，會看整個長照產業及系統服務系統、建置等，都會持續增加預算。

總統表示，過去三年多，她在政界看到最好組合就是邱泰源理事長跟陳時中部長，只是一個看起來由大隻變小隻，一個是看起來都一樣。「我要拜託一件事，總統一定要連任，因為國會沒過半，是無法做事」。

(中時 )