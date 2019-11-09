天后女神卡卡（Lady Gaga）2014年曾自曝在19歲時被大她20歲的音樂製作人性侵，最近她接受歐普拉為《ELLE》雜誌專訪，坦言當年遭遇性侵後曾罹患精神病，她為此多次自殘，更得到纖維肌痛和嚴重的創傷反應，且後者比前者嚴重的多，直言有如被反覆強姦了幾個月，最後被扔在街角，且這是會不斷出現的感覺，至今未癒。

女神卡卡最近受訪分享她精神病發作的經驗，說自己當時被帶到急診室治療，她能做的就是不斷尖叫，並對四周說：「有人可以找來一位真正的醫生嗎？我不知道發生了什麼，但我全身都麻掉了，失去知覺！」女神卡卡形容那次精神病發作是「我此生發生最糟糕的事情」。

卡卡說，後來醫生開給她每弛卡摩（Methocarbamol）和奧氮平（Olanzapine），她感激的說：「這些藥物幫助了我，而那天是那位醫生和我的朋友們救了我的生命」，她也分享接受了辯證行為療法（DBT）才使她的自殘行為轉好，「我很感激現在已經沒有自殘行為了，我不想美化這種病，但想跟因同樣疾病困擾的朋友建議，下次發病時將手泡進冰水裡，會有助讓你立刻回到現實」。

至於和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）假戲真做的謠言，卡卡也鬆口在奧斯卡上的表演「就只是一場精心安排的演出」，兩人當然希望觀眾認為他們是真心相愛，而他們也做到了，為了這場表演兩人彩排了好多天，設計許多細節，而歐普拉也說前幾天才到庫柏家作客，對方表示如果他們真的在交往，「他（庫柏）絕不可能當眾坐在鋼琴前直接深情望著妳（卡卡）的眼睛」，否認秘戀緋聞。

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(中時電子報)