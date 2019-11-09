蔡英文總統搭檔前行政院長賴清德組成「蔡賴配」參選2020幾成定局，讓一直憂心恐再被關進去的前總統陳水扁，忍不住在臉書問賴「還主張特赦扁嗎」？

陳水扁8日在臉書指出，「蔡賴配」早在9月24日於高雄就談好，沒有意外，蔡總統邀請黨內初選的勁敵賴清德出任副總統搭檔，應該已成定局。但陳水扁也問賴「還主張特赦扁嗎」？

陳水扁說，還記得賴清德在完成初選登記後10天左右就出版新書《用行動帶來希望-賴清德的決策風格》，其中第47頁、48頁寫到賴清德出任閣揆任命案正式發布前，曾進府與蔡總統見面，就一些議題作「最後確認」。扁詳述這些議題及依賴所述蔡當時的回應，其中針對特赦扁議題，賴表示自己支持特赦扁、而蔡當時回應稱會處理此議題、而賴「可以維持贊成特赦陳水扁的說法」。

陳水扁說，蔡總統說她會處理赦扁議題，是須等到社會有共識，那將永遠不可能。畢竟民主多元社會是永遠不會有100%的共識議題。陳水扁因此進一步問：「沒有共識的改革可以照推，沒有共識不過是拒絕赦扁的藉口」、「賴院長還主張赦扁嗎？」

不過底下有不少網友留言不認同：「你好囉唆」、「愛講話去監獄面壁講啦」、「請阿扁祝福，不要再旁生枝節了」。但也有網友挺扁說「阿扁問的好，賴該對支持者做個交代」。

(中時電子報)