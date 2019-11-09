現代人外食、應酬不斷，三餐外還有甜點、飲料，嘴巴幾乎沒有停過。台北醫學大學口腔醫學院教授蔡恒惠指出，進餐次數多，會讓口腔長時間呈現酸性狀態，牙周病、齲齒易發生。她分享4招保養牙齒小祕訣，帶大家揮別口腔疾病。

進食細嚼慢嚥、注意吃入食物

蔡恒惠指出，唾液是維護口腔健康的好幫手。吃飯時細嚼慢嚥，讓唾液可以充分分泌。菠菜、花椰菜、蘆筍等蔬菜屬於鹼性食物，不會傷害牙齒，她也會多攝取。若是飯後吃甜食、喝飲料，容易讓口腔環境變酸，牙菌斑生長快速，因此餐後她會嚼無糖口香糖，讓口腔分泌足夠唾液，中和口中酸性。

睡前刷牙10分鐘

有的人擔心刷牙刷得不夠乾淨，一天可能潔牙超過3次以上。蔡恒惠分享，若早、晚刷牙可以刷乾淨，其實兩次的頻率就足夠了。她每天睡前一定會刷牙、用牙線達10分鐘，徹底清潔口腔。

蔡恒惠分享，若早、晚刷牙可以刷乾淨，其實兩次的頻率就足夠了。她每天睡前一定會刷牙、用牙線達10分鐘。（圖片來源：Pixabay）

定期每半年檢查一次牙齒

「保養再好還是有清潔不到的地方，」蔡恒惠坦言，即使是自己教病患刷牙，示範完後還是會殘留牙菌斑。因此，每半年給牙醫追蹤檢查，找到清不乾淨的部位，讓牙醫協助清洗很重要。她建議，小孩應3個月檢查一次，成人至少6個月一次。

隨身準備無糖口香糖、牙線

因工作經常在外，不方便隨身攜帶牙刷，蔡恒惠會隨身準備無糖口香糖與牙線，三餐飯後潔牙。她表示，口腔怕酸性狀態，嚼口香糖可以刺激唾液分泌，唾液屬於中性，能幫助口腔環境從酸性回到中性狀態；牙線則可清除卡在齒縫間的殘渣，避免牙菌斑生長。

(中時電子報)