蘇貞昌（右）為立委洪宗熠（左）輔選站台。（謝瓊雲攝）

洪宗熠（左）送上豬肉酥，感謝蘇貞昌（右）成功防堵非洲豬瘟疫情入侵台灣，守護台灣豬。（謝瓊雲攝）

蘇貞昌稱自己在行政院打拚，常忙到沒時間吃飯，都以白飯夾肉酥當作飯糰果腹。（謝瓊雲攝）

蘇貞昌(中)陪同彰化縣立委第一選區立委參選人陳秀寶（右2）至鹿港吳敦厚燈鋪體驗傳統紙糊燈籠技藝。（謝瓊雲攝）

蘇貞昌(中)至鹿港為陳秀寶(左)輔選，受到大批支持者歡迎，還送上電火球公仔，輔選人氣紅不讓。（謝瓊雲攝）

2020總統立委選戰倒數63天，行政院長蘇貞昌9日啟動彰化縣輔選行程，第二站到溪湖出席彰化縣小英姐妹會以及新住民後援會成立大會，他一展口才、搭配誇張手勢大秀政績，幽默說自己住在女生宿舍，最重視婦女福利，還說自己當閣揆認真做事，從台灣尾管到台灣頭、從蚊子管到豬仔，引發全場哄堂大笑。

行政院團隊啟動彰化縣輔選行程，包括副院長陳其邁、蘇貞昌及勞動部長許銘春，都陸續出席成立大會，蘇抵達時還有氣勢盛大的進場儀式；立委洪宗熠特地送上豬肉酥，感謝閣揆成功防堵非洲豬瘟入侵台灣，守護台灣豬肉。

蘇貞昌表示，自己昨晚還在中央黨部開會，為了今天來到這場全國最大場的姊妹會與新住民後援會成立，特地坐飛機趕來中部，他回憶今年大年初三在行政院加班時，就是拿洪宗熠送肉鬆配飯糰果腹。

蘇貞昌說，自己住在女生宿舍，有三個女兒，與洪宗熠在國會共事的大女兒、立委蘇巧慧也有兩個女兒，所以他最關心婦女權益；擔任行政院長，從蚊子管到豬仔，高雄的登革熱、非洲豬瘟疫情等，施政戰戰兢兢，心心念念鄉親的需要，最重視農民的福利。

他力讚蔡政府會做事，強調任內讓芭樂等水果外銷賺美金，民進黨上任後才有的老農津貼，明年將再加碼，近年讓台商回流、7000億元資金回到台灣，就業機會提升和經濟復甦，全台太陽能光電發電量超過核電廠等等。

蘇貞昌最後更指，台灣能源成功轉型，在彰化外海推動離岸風力發電，未來3年將挹注3.3億元作為營養午餐，工程完工後正式營運商轉，每年還將有3億元挹注彰化縣庫，大送綠金紅包。

最後他有感而發，指自己與民進黨人，從無黨顧到有黨、從戒嚴拚到選總統，人民大家都是人民頭家，呼籲支持者總統要選對人，要選會做事、顧主權，為婦女爭取權益，而不是來亂的人，才能讓台灣越來越好、越安全。

蘇貞昌原定在溪湖停留15分鐘，因成立大會氣勢盛大，支持者到場逾千人，他最後光致詞就講了將近15分鐘，在現場支持者大力簇擁下，停留將近30分鐘，才趕赴鹿港、和美，為彰化縣議員陳秀寶輔選。

彰化縣長王惠美表示，感謝4家彰化離岸風電商從明年起聯合捐贈彰化縣沿海6鄉鎮國中小學免費營養午餐，經費每年1.1億；彰化縣中小學校園免費營養午餐，每年預算高達8億多元，除了沿海6鄉鎮以外，仍有20個鄉鎮、經費缺口達7億多元，對縣府財政是非常沈重的負擔，既然蘇貞昌那麼關心彰化縣學子的國中小營養午餐，拜託蘇院長和洪宗熠立委幫忙爭取、補好補滿，希望他們能說到做到。

(中時 )