世界12強賽中華隊啟程赴日，在桃園機場出境大廳中，全體球員在大批球迷包圍下合影留念，並為自己加油打氣。（范揚光攝）

世界棒球12強賽複賽11日在東京、千葉開打，中華隊今（9）日開拔，中職聯盟會長吳志揚到機場送行，他表示，中華隊在預賽已超越上屆，複賽對手更強，先以打進4強為目標，只要達標就有機會進奧運。總教練洪一中則說，短期決戰最重要的就是減少錯誤，已經走到複賽，自然會全力以赴。

中華隊旅外投手胡智為（左）、江少慶（右）。（廖德修攝）

提到接下來的準備情形，洪一中表示，預賽結束並未再叮嚀什麼，集訓與比賽時該講的都講了。而且也不需再多加微調，例如王柏融到預賽第3戰手感漸漸回溫，難道要再調回去？整個賽局方面，亞洲3隊加澳洲都進複賽，奧運門票還是3搶1，反而是美洲僅美、墨2搶1。複賽每場都很硬，打進4強就有機會拿下奧運門票。

大批球迷前來熱情送機，並為球員加油打氣。（范揚光攝）

中華隊旅日投手張奕。（廖德修攝）

先發投手方面，洪一中說，目前設定江少慶、張奕、胡智為、吳昇峰、廖乙忠等5人，今天晚上開會後會確定，暫時沒有考慮「投一休四」。

隊長胡金龍表示，對日本之戰是很好的借鏡，複賽打擊策略應微調為準確擊球，不要揮大棒，像日隊3、4棒打者近藤健介、鈴木誠也的打擊觀念就值得參考。副隊長陳鴻文也說，複賽強度更可觀，要保持專注，只要每個人都做好本分，贏球機率就會提高。

體育署長高俊強也到機場送行，他表示，站在官方立場已提供一切援助，雖然複賽更難打，仍期許中華隊一舉拿到奧運門票。這次赴日來回機票是由國際棒壘球總會出錢，包括12張商務艙座位，體育署原要把中華隊教練、球員都升等至商務艙，但未能如願。

高俊強解釋，中華隊球員說，大家都是同一隊，要搭同一班飛機，無奈今天商務艙座位實在有限，作業也較倉促，沒有辦法達成。不過回程班機商務艙座位已全部喬好，保證沒問題。

此外，吳志揚強調，以往全中職組成的明星隊也曾兩度擊敗日本武士隊，加上總教練洪一中用兵如神，相信一定能夠打出更亮眼的成績，也希望國人再為中華隊加油！

(中時電子報)