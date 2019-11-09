時代力量退黨風波延燒，針對台北市議員林亮君、時力前發言人吳崢昨晚宣布退黨以及外界質疑時力不分區名單黑箱作業，黃國昌今下午出席居住正義改革聯盟活動受訪表示，兩位都是優秀新生代政治人物，政治上選擇只能尊重；至於不分區名單都是黨中央進行，為擴大社會參與，前主席邱顯智、現任主席徐永明有請他去徵詢特定人士意見，必須尊重對方，相關資訊可能邀請顯智跟永明加以說明。

針對外界質疑黃國昌主導時力不分區名單，並徵詢黨外人士意見，引起黨內部分人士不滿，醞釀退黨潮。對此，黃國昌表示，黨部不分區名單提名作業考量都尊重，對他而言，如果社會有優秀人才黨有意延攬，前後任主席請他進行徵詢都會做，但黨整體方向還是要尊重決策委員，他沒參與黨務很長時間。

黨內接連有人退黨恐逐漸泡沫化，黃國昌說，時力有很多認真的議員，捍衛國家主權守護民主沒有半寸退讓，而且時力在立院提出法案實踐公平正義，2020選舉競爭激烈，時力必須推出人選，解決人民問題。

對於王浩宇點名後續時力還會有3名議員退黨，黃國昌認為，黨部及議員都在工作崗位努力，希望大家把焦點放在有理想推動改革的議員，他們對重大弊案揭露都很辛苦在做。

(中時 )