徐乃麟與謝忻今天二度進棚錄影。中天提供

徐乃麟（乃哥）與謝忻今天錄製中天亞洲台《聚音》節目，提到近來許多星二代接連鬧出風波，乃哥說，「星二代真的靠爸媽就能紅嗎？我不相信，沒有好的作品和特色他就不會紅啊，只是空有其名，要那個名幹嘛，那是惡名，就像企業二代，做垮了有什麼用呢？」謝忻在旁也表示跟乃哥意見相同，還說自己這段時間比較穩重，主持風格也走向穩重。

許多星二代狀況不斷，徐乃麟批：「星二代有什麼傑出突出的嗎？我都沒看過，我都懶得看，現在小孩都不知道在想什麼！」提到大兒子的俄羅斯女友Anna將出道，乃哥笑說：「她也沒有什麼興趣，台大畢業後要有工作證才能繼續留在台灣，所以之前才去直播。至於Anna的歌藝，我就聽過一次，就不差啦，但有多好我也不敢講。」

Anna要入行有給什麼建議？乃哥說：「我只跟她說死豬不要怕滾水燙，她來台灣的時候一句中文都不會講，現在講得很好，還練毛筆字，要有心理建設，不要怕那個怕這個。」他說大兒子很在乎個人隱私，但做這行沒隱私」。他表示，大兒子目前做電商，可能會學製作走幕後，兒子也不擔心女友入行會變心，「我做30幾年也沒被誘惑啊」。

(中時 )