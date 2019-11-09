優油苦茶節，趙正宇提振永福綠金產業。（趙正宇提供／呂筱蟬桃園傳真）

黑心油品事件一度讓國人沒「油」信心，台灣自產的苦茶油再度受到關注。立法委員趙正宇爭取客家委員會補助舉辦大溪永福里「優油苦茶節」活動，大力推廣在地綠金產業，推廣在地優質油品。

苦茶油籽產量稀少，即使國外油品大力輸台，苦茶油仍強勢佔1成市佔率，供不應求。其中桃園為全台苦茶油前十大產區之一，又以大溪的苦茶籽，榨出的苦茶油風味更精純。

趙正宇表示，為推廣大溪永福地區在地小農自產苦茶油，他與永福里長廖芊嬅、永福社區發展協會理事長王在義等人，聯手帶動地方小農創生，首度聯手打造「大溪永福」的優質苦茶油認證。

現場設有大溪小農市集，能在此買到最高品質苦茶油，也能免費試吃苦茶油雞肉、麵線等料理，用最簡單的食材來帶出永福苦茶油的濃厚香醇的風味。

廖芊樺也說，現場擺設苦茶油榨油機，透過示範讓民眾了解製油工序，感受每滴油得來不易的香醇濃郁。

王在義說，透過浪漫優油苦茶節的開創，成為一個經典節慶，開拓嶄新的綠金產業樣貌，也讓永福社區注入更不一樣的生命力。」

(中時 )