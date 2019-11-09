味全龍隊正積極展開回歸中職的腳步，依中職規章規定，新球團可從年底擴編選秀，在原四球隊保護名單外挑選球員補強戰力，總教練葉君璋對此事守口如瓶，不過鬆口目前球隊「捕手較不夠」。
味全龍9、10日在嘉義市立棒球場與澳職阿德雷德巨人隊進行交流賽，賽前葉君璋受訪時表示，這支新生的年輕龍將對於能與外隊交流感到很興奮，並說有不少球員都非常有潛力，例如洪瑋漢、劉基鴻、徐若曦、曾傳升等人，還說「講2分鐘都講不完」。
而依中職規定，味全龍可從擴編選秀中，最少從各隊30人保護名單，以及2018、2019年新選進球員外，選1名球員，並支付原球團每名球員300萬元權利金。
葉君璋表示雖然球團有在考慮的人選，不過不方便透露，但目前龍隊捕手僅有全浩瑋、魏全、牛塏曄等3人，投手卻多達17人，捕手戰力吃緊，讓葉總還笑說，「偶爾還有衝動想自己下去捕」。葉總鬆口目前捕手較不夠，不過也不一定會從擴編選秀中補強。
(中時電子報)
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