柯冬雄說，要與石頭對話、撫摸紋路，它才會越來越特別。（張毓翎攝）

柯冬雄收藏來自大陸廣西的靈壁石。（張毓翎攝）

嘉義縣竹崎鄉柯冬雄是位「石頭狂人」，26年來走訪全台逾百條溪谷採石頭，也與民間玩家交流收藏，迄今收藏數千顆奇石，近日受到竹崎文化藝術基金會邀請到基金會1樓展廳設展，9日舉行開幕茶會，他也至現場滔滔不絕地為民眾講解，每顆奇石背後的小故事。

今日舉辦「石在有趣–柯冬雄雅石收藏展」開幕茶會，策展人、議員何子凡表示，幾年前辦音樂會，認識到柯冬雄的鋼琴家女兒，由於他們家在他的選區內，有次到府拜訪時，發現他們家中「全是石頭」，讓他頓時又驚又喜，因此有人說柯冬雄是位願意「用一棟房子的錢，換回一棟房子的石頭」的人。

從事環保工程的柯冬雄笑著說，「沒有花一棟房子的錢啦！」但他為了找尋奇珍異石，上山下海跑透透，花了很多精力和時間。他說，以前有3分之1的時間在拚經濟、另外的3分之2則放在蒐集石頭，認為只要能力還可負擔，為何不追求人生的志趣。

柯冬雄表示，每顆石頭石種、色澤、質地、紋路及形狀經過大自然力量與時間歷練皆不相同，圖案、造型多變，各自呈現大自然的生命形態。他也提到，每顆石頭到回家後，會隨著改變顏色、質地等，因此要與石頭對話、撫摸紋路，它才會越來越特別。

柯冬雄雅石收藏展內容包括肉形石、靈壁石、珊瑚石等，遍布台灣東部、大陸及印尼等地區，展期即日起至11月30日，營運時間為周二至周六，每日上午9時至下午4時，有興趣的民眾可前往參觀，相關資訊可至竹崎文化藝術基金會臉書社團查詢。

(中時 )