周六晚間也能到美術館欣賞藝術展覽。國立台灣美術館因應館舍改造，將從本月12日開始調整開、閉館時間，除每周二至五及周日上午會延後開館、閉館時間延至晚間6點，每周六閉館時間更延長至晚間8點，配合活動展演，讓民眾感受美術館的優美夜色。

「修館，不休館！」國美館指出，為讓館舍空間更符合當代公共設施與藝術推廣趨勢，國美館推動「邁向國際級美術館建構計畫」，今年9月起針對東側館舍進行整建，希望打造國家級兒童美術教育場域，作為藝術教育交流平台。

為不影響民眾參觀展覽，國美館整建工程以「邊建邊展」模式進行，還特別增加周六夜間開館、戶外園區展演活動。國美館指出，周六活動將從16日開始，每周六開館時間延長至晚間8點，並將規畫各種音樂演出在周六晚間戶外區登場，盼以契合展覽主題的各式經典名曲表演，提供民眾視覺、聽覺雙重感動。

此外，在平日及周日，國美館指出，除每周一固定休館，周二至周五、周日都會延後開館時間，從每天上午10點到傍晚6點，方便民眾參觀。

(中時 )