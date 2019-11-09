投資投虛幣糾紛 男遭強押虐打簽165萬本票

47歲劉姓男子9日出面指控，他與40歲張姓女子合夥投資虛擬貨幣生意，但張女日前認為獲利不如預期要求退股，約劉到北桂林路某咖啡店談判，不料卻遭黑衣人強押帶走，在中山區某大樓房間內遭虐打恐嚇，最後還逼簽165萬元本票，對此警方表示全案已依妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪送辦。

劉男指出，原本說好一起投資虛擬貨幣，但張女最近卻吵著要退股，雙方當天碰面時，張女帶著1名自稱是「網路媒體」的趙姓女記者現身，接著又有5名黑衣人出現，不說分由就強迫他上車，載至長安東路某大樓的空房內。

萬華分局。(資料照 吳家詮攝影)

劉表示後來就遭對方以言語恐嚇，說不還錢別想走出去，接著又有人持熱溶膠條打他，最後劉被逼簽下165萬元本票，還請友人先拿10萬現金，交給對方後才獲釋。

劉事後向警方報案，萬華警分局表示，此案經循線追查，日前已陸續傳喚張女、趙女及2名涉嫌打人的男子到案，目前尚有許多細節未釐清，除將4人依法送辦外，全案持續偵辦中。

(中時 )