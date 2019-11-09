法務部針對《毒品危害防制條例〉修法，9日發出新聞稿表示，這次毒品防制的修正草案，是回應政府緝毒與戒毒嚴峻環境的挑戰及個案適當需求，賦予法律授權框架，使檢察官除緩起訴戒癮治療外，更可給予義務勞務、繳納處分金、心理輔導、法治教育或其他預防再犯措施，藉由多元處遇提升矯治成效，主要在剛柔並濟，並非輕縱。

法務部指出，依現行規定，施用毒品者除觀察、勒戒外，若要給予緩起訴處分，一律都應附條件命令完成戒癮治療，但是，若不區分個案情形、不顧有沒有醫療需求，一概命施用毒品者應完成戒癮治療，形同沒生病，卻強要其吃藥，並不合理，也沒效果。

所以，依《刑事訴訟法〉第253條之2關於檢察官緩起訴處分的附命條件，可以提供8種司法處遇模式來彈性運用，《毒品危害防制條例〉卻只列戒癮治療一途，才修法給予檢察官更多使用的彈性，主要目的是讓施用毒品者徹底脫離毒品危害，而不是輕縱。

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(中時 )