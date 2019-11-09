蔡英文總統今（9）日上午出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」時表示，金融業動起來，台灣就會動起來；肯定第一銀行120年來創造出亮眼的經濟成長，是促進台灣產業轉型升級重要的助力。

蔡總統致詞時表示，今天是充滿紀念意義的日子，大家一起來慶祝第一銀行成立120週年。她要代表國家，感謝第一銀行對台灣的貢獻，也謝謝每一個員工的努力與付出。

蔡總統指出，120年來，第一銀行陪伴台灣社會走過無數的挑戰，創造出亮眼的經濟成長。我們中小企業的在地經營，或是台商的進軍國際，第一銀行都是好夥伴。尤其過去連續9年，第一銀行就如其名，在本國銀行對中小企業放款量，都名列「第一」，真的是不遺餘力的支持。

蔡總統說，金融業動起來，台灣就會動起來。過去3年多，政府積極推動「5加2產業創新計畫」，這當中，第一銀行給中小企業和青年創業者的支持，都是促進台灣產業轉型重要的助力。

(中時 )