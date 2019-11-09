副總統陳建仁今（9）日上午出席「2019全球青年趨勢論壇」開幕式，勉勵所有青年永遠保持年輕、願意接受挑戰的勇氣與決心；並強調，我國政府透過教育合作交流，充實及培育產業人才，與國際接軌，也期望所有青年朋友未來成為連接臺灣與各國交流的橋梁，讓各國之間的關係更為緊密。

陳建仁以英文致詞時表示，「全球青年趨勢論壇」邁入第7個年頭，今年是歷年來參與國家及人數最多的一年，總共有橫跨全球五大洲、26個國家的350位青年共襄盛舉，除了謝謝大家的熱情參與外，也很高興今年再次站上這個舞臺，代表臺灣歡迎各位遠道而來的國際青年朋友。

他也希望藉由多元豐富的青年國際交流活動，讓各國的青年夥伴齊聚一堂，共同就重要的國際趨勢議題，相互探討、交流，展開一場全球對話。

陳建仁說，與國際接軌就是相當重要的一部分。以我國政府近年大力推動「新南向政策」來說，這政策的目標非常明確，就是要促進台灣和東協、南亞及紐澳國家在教育、經貿、科技、文化等各層面的連結，共享資源、人才與市場。今年與會的新南向國家中，尼泊爾、不丹、汶萊是第一次前來參與這個活動，他謹代表我國政府對新夥伴的加入表示歡迎，也相信未來這個新南向網絡會更加擴大，你我之間的連結也將更為緊密。

陳建仁也表示，在鼓勵臺灣青年學子出國留學研修、實習、從事海外志工服務的同時，我們也非常歡迎新南向鄰近友好國家的優秀青年學子來台留學或研習，希望透過教育合作交流，充實及培育產業人才，增進雙方人民互相的瞭解及友誼，期望各位青年朋友返國後，可以成為連接台灣與各國交流的橋梁，讓各國之間的關係更為緊密。

(中時 )